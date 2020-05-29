شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يوضح الجهة المسؤولة عن إصدار تصريح «الموعد الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة لإصدار تصاريح التنقل، عن الجهة المسؤولة لإصدار تصريح الموعد الطبي، أثناء فترة منع التجول. وأوضح التطبيق في تغريدة على موقع “تويتر” أن المستشفى مسؤول عن إصدار تصاريح الموعد الطبي، عبر المجلس الصحي السعودي، مشيراً إلى أن تصريح الموعد الطبي سوف يظهر للمستفيد عبر تطبيق «توكلنا» بهاتفه المحمول. Advertisements

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