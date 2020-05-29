شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» توضح حقيقة وجود حريق وانبعاثات من مردم النفايات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت أمانة منطقة الشرقية، اليوم الجمعة، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية.
وقالت الأمانة على حسابها في موقع “تويتر”: إنها “تؤكد بعدم صحة الخبر ولا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة من المردم والعمل جاري في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام”.
وأكدت “أمانة الشرقية”، أنه “تتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة من قبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ لا سمح الله يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
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