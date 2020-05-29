برلماني عراقي يكشف سبب استبدال القادة العسكريين والأمنيين

أكد النائب البرلماني نايف الشمري، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، أهمية إبعاد تلك المؤسسات عن تدخلات القوى السياسية.

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قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، إن "الأيام القليلة الماضية شهدت عددا من التنقلات والإعفاءات في مفاصل الدوائر والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقيادات في الشرطة".

وأوضح الشمري أن "تلك الإجراءات جاءت ضمن الخطط الجديدة لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية لضمان عدم تكرار الأخطاء التي تسببت بالاخفاقات السابقة في ملف الأمن، على اعتبار أن الشخصيتين اللتان تتصديان اليوم لحقيبتي الدفاع والداخلية هما من رحم المؤسسات الأمنية والعسكرية، وعلى دراية كاملة بجميع الهفوات والثغرات التي ادت لتلك الاخفاقات".

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وأضاف "تلك الإجراءات ينبغي لها أن تستمر بنفس الوتيرة والقوة وهو ما نتوقعه من وزيري الدفاع والداخلية، مع ضرورة التأكيد على أهمية التدوير الإداري للقيادات الأمنية وأن يتم استبدال ونقل أي قائد عسكري أو أمني مضى عليه في مكانه اكثر من ثلاث سنوات، بغية تنويع الخطط المتبعة من مكان إلى آخر".

كما أكد أهمية أن تجري جميع الإجراءات الإصلاحية وإعادة الهيكلة بعيدا عن التدخلات السياسية أو الميول الحزبية، لأن تلك المؤسسات هي درع العراق وحامي الشعب وليست حكرا أو ملكا لحزب أو كتلة سياسية.

وكذلك أكد أهية توفير كافة المستلزمات الكفيلة بدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، من خلال التشريعات اللازمة لها داخل قبة البرلمان بغية تذليل جميع العقبات التي تواجه تلك المؤسسات في طريق استتباب الأمن ودحر الإرهاب وأوكاره في كل شبر من أرض العراق.