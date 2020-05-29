صرحت أمانة المنطقة الشرقية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن مردم النفايات البلدية ليس هو المصدر وأنه يعمل بشكل طبيعي ولا توجد فيه حرائق.
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وأشارت إلى أنه "لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة عن المردم، وأن العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام".
وأوضحت الأمانة أنه تتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة من قبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أن وسائل إعلام سعودية كانت قد أفادت بأن سبب رائحة الحريق التي انتشرت في بعض أحياء الدمام هو مردم نفايات، وفقا لصحيفة "عاجل".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... الكشف عن سر "رائحة حريق الدمام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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