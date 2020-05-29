السعودية... الكشف عن سر "رائحة حريق الدمام"

صرحت أمانة المنطقة الشرقية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن مردم النفايات البلدية ليس هو المصدر وأنه يعمل بشكل طبيعي ولا توجد فيه حرائق.

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وتابعت أنه "إشارة إلى ما يتم تداوله حول وجود حريق أو انبعاثات في مردم النفايات البلدية، فإن أمانة المنطقة تؤكد عدم صحة الخبر".

وأشارت إلى أنه "لا يوجد أي حريق أو انبعاثات صادرة عن المردم، وأن العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة لاستقبال النفايات من حاضرة الدمام".

وأوضحت الأمانة أنه تتم متابعة مردم النفايات البلدية على مدار الساعة من قبل الأمانة، وفي حالة وجود أي طارئ يتم اتخاذ اللازم في حينه من خلال فرق الطوارئ بالأمانة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يذكر أن وسائل إعلام سعودية كانت قد أفادت بأن سبب رائحة الحريق التي انتشرت في بعض أحياء الدمام هو مردم نفايات، وفقا لصحيفة "عاجل".