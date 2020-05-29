مصر وقبرص تبحثان أمن الطاقة في المتوسط والأزمة الليبية

وبحسب بيان المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن الاتصال تناول التباحث حول بعض القضايا الإقليمية وكذلك تعزيز التعاون المشترك الذي يجمع البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وأضاف البيان أنه تم مناقشة سبل تنسيق وتبادل الخبرات بشأن جهود مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، واحتواء تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية بالوقوف على أفضل التجارب سواء لدى مصر أو قبرص، وأيضا في الاتحاد الأوروبي وتعزير التعاون المتعدد الأطراف في إطار هذا الملف الهام.

وفيما يخص بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تناول الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال أمن الطاقة في اطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أشاد الرئيس القبرصي في هذا الإطار بالدور الحيوي والثقل السياسي لمصر في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مؤكداً في هذا الصدد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب، وكذا التجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما تم التطرق إلى التطورات الأخيرة في القضية الليبية، حيث توافق الرئيسان بشأن تكثيف التنسيق في هذا الصدد، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين، إلى جانب رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.