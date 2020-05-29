وفاة رئيس وزراء المغرب الأسبق عبد الرحمن اليوسفي

وأفاد الموقع الإلكتروني "هسبريس"، ظهر اليوم الجمعة، بأن اليوسفي، البالغ من العمر 96 عاما، توفي صباح اليوم، بعد معاناته مع المرض في الأيام الأخيرة.

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وبناء على تعليمات العاهل المغربي، الملك محمد السادس، تم نقل الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد الرحمن اليوسفي، إلى المستشفى لتلقي العلاج، منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد آلام في الصدر، والتي رجحت مصادر "هسبريس" ارتباطها بالحجر الصحي، واقتصار تنفسه على رئة واحدة فقط.

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ويشار إلى أن عبد الرحمن اليوسفي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، قد تمّ بتر رئته، منذ خمسينيات القرن الماضي، فضلا عن معاناته مع مرض السرطان، بالإضافة إلى جلطة دماغية إبان فترة حكومة التناوب، لكنه ظل صامدا يتتبع العلاج بشكل عاديّ، أو من خلال التدخل الطبي.

وكان الملك محمد السادس قد زار اليوسفي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، بشكل شخصي، الوزير الأول، في أحد المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، للاطمئنان على صحته.

وعبّر عدد من المغاربة عن عميق حزنهم لفقدان اليوسفي، حيث تناقل عدد منهم تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنعى فيه الفقيد.