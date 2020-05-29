نقلت بوابة "الجمهورية" عن الوزارة، طمأنتها للطلاب بأنه "سيتم مراعاة الظروف التي نمر بها خلال وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019، مراعاة للطلاب لا سيما وأن الامتحانات تجري هذا العام في ظروف استثتائية".
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وأضاف حجازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية لتعقيم استراحات المعلمين وإمكان التصحيح، وداخل اللجان سوف تتم عمليات التعقيم يوميا، مشددا على الطلاب التركيز في الاستعداد للامتحانات دون النظر إلى أي أشياء أخرى، حيث وفرت الوزارة التنسيق مع كافة الوزارات الأخرى المعنية لضمان حسن سير الامتحانات في الثانوية العامة هذا العام.
وكشفت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن تجاوز عدد الإصابات الجديد بفيروس كورونا المستجد، حاجز الألف إصابة يوميًا، للمرة الأولى منذ تفشي الوباء.
وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن 154 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.
وأضافت أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من "التعليم" المصرية إلى طلاب الثانوية العامة بشأن أسئلة الامتحانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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