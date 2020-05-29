مرسوم ملكي بحريني بشأن مجلس الوزراء

ونقلت صحيفة "الأيام" البحرينية أن المرسوم الملكي جاء فيه:

المادة الأولى

يُعين الشيخ خليفة بن راشد بن خليفة آل خليفة مستشاراً لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بدرجة وزير.

المادة الثانية

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على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قد أصدر أمرا ملكيا يقضي بالعفو الخاص والإفراج عن 154 سجين محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

ويأتي العفو والإفراج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا من الملك على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.