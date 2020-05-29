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السعودية تؤكد تنظيم مؤتمر افتراضي للمانحين لليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السعودية أنها ستنظم مؤتمرا افتراضيا للمانحين لليمن يوم الثلاثاء بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ذلك اليوم الجمعة نقلا عن توجيهات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وأعلنت الأمم المتحدة أمس الخميس عن المؤتمر الذي يعقد بالشراكة مع الرياض وقالت إنه يهدف لجمع نحو 2.4 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

ويحتاج نحو 80 بالمئة من سكان اليمن أي نحو 24 مليون نسمة للمساعدات.

 

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