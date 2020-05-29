شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبدالرحمن اليوسفى رئيس الوزراء المغربي الأسبق عن عمر ناهز 96 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي عبد الرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المغربى الأسبق، اليوم /الجمعة/، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر ناهز 96 عاما.

وكانت تعليمات صدرت من الملك محمد السادس بنقل اليوسفي إلى المستشفى لتلقي العلاج نهاية الأسبوع الماضي، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية.

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يذكر أن عبد الرحمن اليوسفى، القيادى فى الحزب الاتحادى، كان قد تم استئصال رئته منذ خمسينات القرن الماضي، وكان يعانى من مرض السرطان، بالإضافة إلى جلطة دماغية خلال فترة حكومة التناوب؛ وظل يتلقى العلاج بشكل عادي أو من خلال التدخل الطبي حتى وافته المنية.