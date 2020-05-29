المخابرات الإسرائيلية تعتقل خطيب المسجد الأقصى

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
اعتقلت المخابرات الإسرائيلية، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله في مدينة القدس الشرقية، دون توضيح الأسباب.
وقال أحد أفراد أسرته للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، "اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية منزل الشيخ في حي الصوانه وأبلغته أنه رهن الاعتقال".
وأضاف أن "الشيخ رفض قرار الاعتقال لكن المخابرات أصرت على مرافقته لها إلى التحقيق، دون ذكر أسباب الاعتقال".
وأوضح أنه "تم نقل الشيخ صبري إلى التحقيق في مقر شرطة (القشلة) في القدس الغربية".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أبعدت السلطات الإسرائيلية الشيخ صبري عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.
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