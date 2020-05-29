شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 17 وفاة و1581 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 2460 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في المملكة ارتفعت إلى 81766 حالة، لافتة إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 458 حالة.

وأشارت “الصحة”، إلى أنها سجلت 2460 حالة تعافي من فيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 57013 حالة.