شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: هذه أول صلاة ستقام بالمساجد بعد رفع الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت “وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد”، بأن أول صلاة ستقام في المساجد والجوامع بعد رفع الإيقاف عن صلاة الجمعة والجماعة، هي صلاة فجر يوم الأحد الموافق 8 شوال.

وأوضحت الوزارة، أنه يُسمح بأداء صلاتي الفجر والعشاء في المساجد والجوامع داخل الحي السكني وقت “منع التجول” من الـ8 مساء إلى الـ6 صباحًا؛ عدا مكة والأحياء المعزولة.

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وكان وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، دعا المصلين إلى جلب سجاداتهم الخاصة إلى المساجد، وعدم تركها بعد الصلاة، ولبس الكمامة القماشية، ومنع دخول الأطفال تحت 15 سنة، وعدم التزاحم.