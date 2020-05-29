توجيه عاجل من «النيابة» بشأن شخص أساء لأهالي بعض المناطق في فيديو متداول

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول ينطوي على الإساءة إلى أهالي بعض مناطق المملكة وإثارة التعصب ونشر الكراهية بين أفراد المجتمع.
وبناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.
وأهاب المصدر إلى التحلي بروح الوسطية والمواطنة والتسامح والإخاء والشراكة المجتمعية ونبذ الممارسات المنطوية على الكراهية والعنصرية بأنواعها المؤدية إلى نشر الكراهية بين أفراد المجتمع.
وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو اللُحمة المجتمعية ذات النسيج الوطني الواحد أو السلم الاجتماعي، و كافة السلوكيات المؤدية إلى الخروج على الثوابت الوطنية أو إلى إثارة الفتنة أو نشر الأفكار الداعية لها أو محاولة تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو التحريض على ذلك، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقا للأنظمة ذات العلاقة.
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