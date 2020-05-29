شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 أيام فقط.. المملكة تسجل 13 ألف حالة تعافي من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حمل شهر شوال بشارة سارة للمملكة، بعد ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا” المستجد” منذ بداية الشهر وحتى أمس الخميس ، الذي شهد أعلى نسبة تعافي منذ ظهور الفيروس في 2 مارس الماضي.
وبلغت عدد حالات التعافي في 5 أيام فقط 13 ألف حالة بنسبة قدرت بـ 24 % من إجمالي الحالات البالغة 54553 أي ربع الحالات تقريبًا،فيما بلغت الإصابات حتى آخر إعلان لوزارة الصحة نحو 80 ألف إصابة بالفيروس.
وفي اليوم الأول من شوال كانت حالات التعافي 2284 حالة، وفي اليوم الثاني من شوال 2148 حالة ،وفي اليوم الثالث من شوال 2782 حالة، وفي اليوم الرابع من شوال 2571 حالة ، والخامس من شوال 3531 حالة .
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