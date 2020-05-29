شكرا لقرائتكم خبر عن ميلشيات الحوثى تستقل سيارات أممية وتوجه اتهامات لـ"الصحة العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وسائل إعلام يمنية صوراً تظهر عناصر الميليشيات الحوثية يستقلون سيارات الإسعاف التابعة للمنظمة العالمية أثناء تجولهم في البلاد.وفق ما نقلت العربية.

وأفادت مصادر بأن الميليشيات تستخدم تلك السيارات من أجل اسعاف جرحاها في الجبهات، في حين ذكر موقع "وكالة 2 ديسمبر" الإلكتروني، أن الصور تعود لمجموعة من سيارات الإسعاف تم تقديمها من قبل المنظمة للمقرات الصحية في اليمن، إلا أنها ظهرت بالفترة الأخيرة بحوزة مسلحي الحوثي. وقد سبق لعناصر الحوثي أن استولوا على ما يقارب 50 سيارة أمميو ما بين سنتي 2017 و2018.

ومن جهة أخرى اتهمت الميليشيات منظمة الصحة العالمية بـ"عدم دقة وكفاءة المحاليل" التي أرسلتها للكشف عن المرض. وقالت، في بيان مساء الخميس، إن عدم دقة وكفاءة المسحات المرسلة من قبل منظمة الصحة العالمية أثر على نتائج الفحوصات المخبرية التي أظهرت إيجابية لعينات غير بشرية وغير متوقعة"، مضيفة أنه سيتم الكشف عنها في مؤتمر صحافي خلال الأيام القادمة.

Advertisements

وأضافت أن إصابات بكوفيد 19 ظهرت في عدة مناطق ومحافظات مختلفة في اليمن ومنها العاصمة.

ومن جهة أخرى وجه وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء عبدالغني جميل، المسؤول في الحكومة الشرعية، نداء عاجلا قبل يومين إلى سكان صنعاء، معلناً أن المدينة أضحت موبوءة، وناشد منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمنظمات المعنية التدخل العاجل.

و أكد في بيان أن الحكومة تتابع بقلق بالغ الوضع الصحي في صنعاء بعد انتشار حالات الإصابة والوفاة، وسط استمرار ميليشيات الحوثي في تضليل الناس وإخفاء حقيقة انتشار الفيروس وعدم مصارحة المواطنين حتى يتخذوا الإجراءات الاحترازية وحتى تتمكن المنظمات الدولية من تقديم المساعدة اللازمة.