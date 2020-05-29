المغرب.. وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحمن اليوسفي

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

توفي عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الوزراء المغربي الأسبق، الجمعة، عن عمر ناهز 96 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن أقارب اليوسفي، أن السياسي المغربي البارز، توفي في مدينة الدار البيضاء (غرب).

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن اليوسفي نقل إلى المستشفى قبل أيام بسبب وعكة صحية.

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ويعد اليوسفي أحد أبرز أيقونات السياسة المغربية، وعُرف بمعارضته للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، لكنه عاد للوطن وترأس حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وشارك في انتخابات 1997 حيث تصدر الانتخابات، وقاد اليوسفي الحكومة التي سميت بـ"حكومة التناوب" في مارس/آذار 1998.

وفي عام 2002 احتل الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، لكن العاهل المغربي الراحل، عيّن إدريس جطو، غير المنتمي لأي حزب رئيسا للحكومة، وهو ما رفضه اليوسفي واعتزل العمل السياسي.

ويعتبر اليوسفي ثاني رئيس حكومة أكثر شعبية بعد عبد الإله بنكيران، حسب استطلاعات رأي لصحف محلية.

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