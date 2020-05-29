شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه عاجل من الملحقية الثقافية في أمريكا للمبتعثين بولاية منيسوتا بسبب أعمال الشغب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة، اليوم الجمعة؛ تنبيهًا للمبتعثين في ولاية منيسوتا، طالبتهم فيه بتوخي الحذر من أعمال العنف عقب مقتل رجل أسود على يد شرطي أبيض.

وقالت الملحقية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “نُهيب بالمبتعثين الموجودين في منطقة مينابوليس بولاية مينيسوتا، توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب مناطق التظاهرات، حرصًا على سلامتكم.. والله يحفظكم ويرعاكم”.

واندلعت أعمال عنف وشغب ونهب عقب مقتل رجل أسود علي يد شرطي أمريكي، واستدعى حاكم الولاية تيم والز، قوات الحرس الوطني لاستعادة الأمن بالمدينة، كما أعلنت الولاية حالة الطوارئ.