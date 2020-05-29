وقالت الخلية، في بيان لها نشرته قناة "السومرية نيوز"، إن "قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين بعد نصب كمين محكم لهما".
وأضاف بيان الخلية أن القوة تمكنت أيضا من "تدمر ثلاثة أوكار خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة جميل جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن العراقية تقتل اثنين من الإرهابيين وتدمر ثلاثة أوكار جنوب بعقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.