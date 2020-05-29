قوات الأمن العراقية تقتل اثنين من الإرهابيين وتدمر ثلاثة أوكار جنوب بعقوبة

وقالت الخلية، في بيان لها نشرته قناة "السومرية نيوز"، إن "قوة من الفوج الرابع في اللواء التاسع عشر، تتمكن من قتل إرهابيين إثنين بعد نصب كمين محكم لهما".

وأضاف بيان الخلية أن القوة تمكنت أيضا من "تدمر ثلاثة أوكار خلال عملية أمنية ناجحة نفذتها في منطقة جميل جنوب ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى".