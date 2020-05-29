حدث تشهده قطر لأول مرة بشأن فيروس كورونا 

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تعافي 2116 شخصا من الفيروس، مقابل تسجيل 1967 حالة إصابة جديدة بالفيروس نفسه، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عدد حالات شفاء من الفيروس تفوق حالات الإصابة، حيث وصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 15399 حالة.

© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT

وأفادت صحيفة "الشرق"، اليوم، أن مؤسسة حمد الطبية كشفت عن شفاء مريض قطري مسن، يبلغ من العمر 88 عاما، من فيروس كورونا، ليغادر مستشفى "حزم مبيريك" العام، التابع للمؤسسة هذا الأسبوع.

ويعد ازدياد حالات الشفاء في قطر تطورا إيجابيا في ظل الجهود التي تبذلها البلاد للحد من تفشي الفيروس في البلاد، وهو ما يكشف عن مدى جاهزية المؤسسات الصحية والمستشفيات بالدولة للتعامل مع الأزمة عبر الرعاية الصحية اللازمة وجودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى العناية بالحالات المصابة بالفيروس وفقا للمعايير الصحية العالمية.

ومنذ 29 فبراير الماضي وهو تاريخ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في قطر، بدأت الحكومة حربها ضد الفيروس بإصدار سلسلة من التوجيهات الحاسمة والإجراءات الصارمة للوقاية والسيطرة على الفيروس، كما شهدت البلاد التعاون والتفاني الوثيق من وزارات متعددة وخاصة وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية، في الوقت الذي يخاطر فيه العاملون في المجال الطبي بسلامتهم لتقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

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ومنذ اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا، التزمت قطر الشفافية والمصداقية في التعامل مع الأزمة ولم تخف الحقائق عن شعبها، مطبقة إجراءات مشددة للحفاظ على حياة المواطنين، مثل تعليق التعليم في المدارس والجامعات، وتقليل الاختلاط في الأماكن العامة وإغلاق المجمعات التجارية ومراكز الترفيه والحدائق والمرافق العامة، وتقليص عدد العاملين المتواجدين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتقليص ساعات العمل.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 360 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.