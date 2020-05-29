رئيس هيئة السايبر الإسرائيلي: الهجوم السيبراني على شبكات المياه كاد أن يسبب كارثة

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، عن إيغال أونا، أن الهدف الحقيقي من وراء الهجوم السيبراني هو تعطيل البنية التحتية الأساسية لشبكات المياه في إسرائيل، حيث تم الهجوم بشكل منسق ومنظم.

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن أونا رفض نسب الهجوم إلى إيران، مشيرا أمام المؤتمر الدولي الرقمي "سايبر تك"، إلى أنه "لو نجح الهجوم، لتعين علينا التعامل مع بعض الأضرار التي لحقت بالسكان وحتى نقص المياه المؤقت، أو مزيج من الكلور أو المواد الكيميائية الأخرى بجرعة خاطئة في المياه ولكاد أن يتسبب بكارثة".

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية السيبرانية في إسرائيل، إيغال أونا، أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل شيئا من هذا القبيل، حيث كان الهدف من الهجوم السيبراني إلحاق الضرر الحقيقي بالبنية التحتية للمياه، مقارنة بالهجمات التي تستهدف تلف البيانات فحسب.

وأوردت القناة العبرية على لسان أونا إن إسرائيل تستعد بالفعل للمرحلة التالية من الهجمات، معربا عن تخوفه من حقبة جديدة من الهجمات تستهدف الأهداف المدنية.

ويشار إلى أن العشرات من المواقع الإسرائيلية قد تعرضت، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لهجوم إلكتروني واسع النطاق، غير أنه لم تسجل أضرار في البنية التحتية في إسرائيل.