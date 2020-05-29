شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تركيا نقلت عناصر من داعش بريف حمص إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المرصد السوري، إن تركيا نقلت عناصر من داعش من ريف حمص الشرقي إلى ليبيا للقتال هناك، حيث إن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.

هاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللا محدود للجماعات الإرهابية"وأنه مشارك في سفك الدم السوري.