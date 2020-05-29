شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالبحرين صحو فى الإمارات ورياح مثيرة للأتربة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين، حيث تشهد السعودية استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار مع فرص لسقوط الأمطار فى بعض المناطق، بينما تشهد الإمارات طقسا صحوا ، وتشهد البحرين طقس معتدل حار خلال النهار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف ، حائل و الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير و الباحة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

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توقع المركز الوطني الإماراتى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حارا وصحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً، قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح "السبت" على بعض المناطق الساحلية، وقد يتشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهارا.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:09 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 36:11 والجزر الثاني عند الساعة 46:22 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 53: 14 والمد الثاني عند الساعة 10:02 والجزر الاول عند الساعة 55:07 والجزر الثاني عند الساعة 21:09 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الجمعة في مملكة البحرين سيكون معتدل ولكنه حار خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحيانا، ويصل ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام، وتصل درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 27 م، بينما تسجل الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 25%