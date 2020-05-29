واشنطن تصادق على صفقة لتحديث منظومات "باتريوت" بالكويت

واشنطن/الخليج 365 صادقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على اتفاق محتمل لبيع أسلحة للكويت بقيمة 1.425 مليار دولار لتحديث نظام الدفاع الجوي الصاروخي في البلاد على أساس منظومات "باتريوت". جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون)، في إخطار للكونغرس، وفق ما ذكرته صحيفة "نيورك تايمز" الأمريكية. وجاء في الإخطار أن "وزارة الخارجية صادقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا من طراز (باك-3) ومنظومات (MSA) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار". Advertisements وأوضحت الوكالة أن 625 مليون دولار سيتم دفعها بموجب الاتفاق من قبل الكويت لتغطية برنامج الترميم والصيانة الفنية للمنظومات الموجودة حاليا في البلاد. وأوضحت كذلك أن برنامج التحديث هذا "سيزيد قدرات الكويت على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وسيضمن أمن بنيتها التحتية النفطية ذات الأهمية الحيوية". ولفت كذلك أن البرنامح "سيسمح بتنفيذ مناورات مع الجيش الأمريكي ومنع تغيير توازن القوة في المنطقة".

وشركتا "لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" هما الموردان الرئيسيان للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي تتكون منها منظومات "باتريوت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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