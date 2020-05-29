شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. جدل واسع بعد وصف الكويتية ريم الشمري للمصريين بـ"أوسخ جالية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أحدثت نجمة سناب شات الكويتية ريم الشمري، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، هاجمت فيه المصريين ووصفتهم بالمأجورين الخدامين في بلادها.



وقالت ريم الشمري: ”هناك بعض المصريين الذين يتحدثون بأن بلاد الكويت لهم رغم أنهم لا يملكون فيها شيئًا“، مؤكدة أن ”الكويت لمواطنيها الكويتيين فقط، وأنهم مجرد أشخاص يتم تأجيرهم لخدمة الكويتيين مقابل راتب“ بحسب وصفها.

وتابعت ريم الشمري إن ”المصريين ليسوا شركاء للكويتيين في الوطن، ولكنهم يأتون بعقود لأداء مهمة ما وفور انتهائها ينتهي أمرهم“، مشيرًة إلى أن ”العيب على حكومتها الكويتية ونواب البرلمان الذين جعلوا المصريين يأخذون هذا الوضع“.

واستطردت ريم الشمري: ”يا مصريين يا وافدين أنتم مجرد ناس تشتغل عندنا لخدمتنا افهموا.. تتأمرون بعد .. شنو في .. انسوا“.

وأضافت الشمري قائلًة: ”إحنا ما نبي الجالية المصرية عندنا لإنهم مو كلهم 90 بالمائة منهم ومصدقين نفسهم إنهم شركاء معانا بالكويت وإن الكويت لهم .. اتخسون“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، مع تعليقات غاضبة وأخرى مؤيدة لموقف الشمري.

وغرّد أحد المتابعين: ”على فكرة السماوات والأرض حق الله والرزق رزق من الله لحد يسوي هو اللي جاب الأرزاق من جيبو ترى ربنا يقدر يقلب حال لي حال من التكبر والجشع وفي أشخاص عايشين في البلد غير بلدهم بس يحبو البلد هذي زي بلدهم ويفتخرو فيها“.

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وأضاف مغرد يُدعى فهد العتيبي قائلًا: ”كلامها صحيح.. وأتمنى يكون عندنا نفس هالوعي تجاه الوافدين اللي عندنا“.

وأردفت ريهام سالم قائلًة: ”الرزق مكتوب وراح تأخذه لو بين أنياب الأسد، العنصرية مالها مبرر، الأرض كلها لله وكلها مكتوب لأي إنسان وين كان رزقه يروح بس الإنسان الحسود عقله ضيق“.

واستطرد مغرد آخر: ”(جايين يخدمونكم!) والله عيب يعني اذا الواحد طالب رزق له نذلة!؟ صج الكورونا طلعت الناس على حقيقتهم“.

وكتب نواف الفيصل: ”مع إن أسلوبها زباله إلا أن تراها معها حق يبوي شف مقاطع المصريين وش يسوون بالكويت طغوا ومصخوها وبدأوا يخربون بالبلد“.

وفي وقت لاحق، ردت الشمري على مهاجميها عبر تغريدتين على حسابها في تويتر قالت في إحداهما: ”ردي حق كل شخص اتهمني اني عنصريه رايك و انت حر فيه لكن انا مقتنعه اني غير عنصريه و كلامي مو معمم للكل كلامي موجهه للفئه اللي تفكر نفسها انها شريكي في الوطن .. و اللي تسيء الو الكويت و أميرها و شعبها و خلص الكلام“.

وأضافت في تغريدة أخرى: ”وكل واحد دخل و سبني و غلط علي تدرون ليش ماارد عليكم ومو معبرتكم لانه اخلاقي وتربيتي لا تسمح لي اني انزل الى مستواكم اللي الكل يعرفه و هذه حجه الضعيف ما عندكم الا السباب لاني اتكلم كلمة حق وانتوا عارفين فاستمروا وكل أناء يما فيه ينضح #الكويت_للكويتين”.

ولم تكن ريم الشمري أول المهاجمين للوافدين المصريين فقد سبقتهم الفنانة الكويتية حياة الفهد، ثم المخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان، وأيضًا الإعلامية الكويتية نادية المراغي.