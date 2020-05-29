بريطانيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية

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"الخليج 365" من الرياض: دانت بريطانيا على لسان سفيرها في الرياض، الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي في اليمن على ميدنة نجران.

وقال السفير نيل كورمبتون يوم الخميس في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏أدين الهجمات التي شنها الحوثيون أمس عبر الحدود واستهدفت مدينة نجران باتجاه أهداف مدنية ولحسن الحظ تم إسقاطها".

وأضاف: "إذا أراد الحوثيون أن يظهروا أنهم جادون بشأن السلام، فعليهم التوقف عن مثل هذه الهجمات والموافقة على مقترحات غريفيث".

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وكان التحالف العربي أعلن، على لسان المتحدث الرسمي باسمه العقيد الركن تركي المالكي، يوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرات مُسيرة، واتهم جماعة الحوثي، بإطلاقها باتجاه الأهداف المدنية في مدينة نجران.

وقال المالكي إن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 4455 اختراقاً لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف في 9 أبريل الماضي".

وذكر أن "تلك الاختراقات باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية"، مؤكداً "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد الحوثيين لتحييد وتدمير قدراتهم".