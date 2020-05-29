8 نصائح مهمة عند زيارة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة (إنفوجراف)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجهت وزارة الصحة، مجموعة من الإرشادات والنصائح المهمة عند زيارة كبار السن والمرضى المصابين بالأمراض المزمنة. وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “تجنب الزيارات العائلية إذا كنت تشتكي من أي أعراض تنفسية مثل الحرارة والكحة أو ضيق في التنفس”، كما يجب الالتزام بهذه الإجراءات: • تجنب التجمعات • تجنب لمس وجهك أثناء الزيارة • تجنب العناق والتقبيل أو اللمس والمصافحة • الحفاظ على مسافة آمنة Advertisements • البس الكمامة القماشية لمنع التقاط أو نشر أي رذاذ • امتنع عن مشاركة الأطعمة أو المشروبات • تغطية فمك وأنفك عند العطاس أو الكحة باستخدام المنديل أو المرفق • تجنب لمس الأسطح ومستلزمات الآخرين.

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