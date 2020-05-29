شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: إجراءات ضرورية للوقاية من «كورونا» أثناء التسوق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة نصائح مهمة أثناء التسوق للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة، في رسائل توعوية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند التسوّق.. احرص على إبقاء مسافة آمنة من المتسوقين والعاملين في المتجر أيضًا، وكذلك عن المحاسبين في نهاية عملية التسوق”.

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وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية في رسالة أخرى “وقوفك على الملصقات الأرضية التي تؤمن المسافة الآمنة عند التسوّق، يقلل من خطر إصابتك بالعدوى لا قدر الله”.