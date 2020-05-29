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«الشؤون البلدية»: إجراءات ضرورية للوقاية من «كورونا» أثناء التسوق

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أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة نصائح مهمة أثناء التسوق للوقاية من تفشي “كوفيد 19”.

وقالت الوزارة، في رسائل توعوية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند التسوّق.. احرص على إبقاء مسافة آمنة من المتسوقين والعاملين في المتجر أيضًا، وكذلك عن المحاسبين في نهاية عملية التسوق”.

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وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية في رسالة أخرى “وقوفك على الملصقات الأرضية التي تؤمن المسافة الآمنة عند التسوّق، يقلل من خطر إصابتك بالعدوى لا قدر الله”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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