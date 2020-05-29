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شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون البلدية»: إجراءات ضرورية للوقاية من «كورونا» أثناء التسوق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدة نصائح مهمة أثناء التسوق للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقالت الوزارة، في رسائل توعوية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عند التسوّق.. احرص على إبقاء مسافة آمنة من المتسوقين والعاملين في المتجر أيضًا، وكذلك عن المحاسبين في نهاية عملية التسوق”.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية في رسالة أخرى “وقوفك على الملصقات الأرضية التي تؤمن المسافة الآمنة عند التسوّق، يقلل من خطر إصابتك بالعدوى لا قدر الله”.
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