شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطباء سعوديين يتصدرون قائمة العلماء الأكثر تأثيراً على دراسات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر ثلاثة أطباء سعوديين قائمة العلماء الأكثر تاثيراً على دراسات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

والأطباء الثلاثة، كما ورد في مقالة نشرها موقع study international المهتم بتصنيف الجامعات والدراسات بها، والتعريف ببرامجها للطلاب الدوليين هم:

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– د.عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية.

– د. جعفر التوفيق استشاري الأمراض المعدية في مركز جون هوبكنز في أرامكو.

– د. زياد ميمش استشاري الأمراض المعدية في مدينة الملك سعود الطبية.