شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يواجه «كوفيد - 19» بالمرحلة الرابعة للتعافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال معظم دول العالم تحارب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، إلا أنه يفتك بشكل خاص بالبرازيل، أحدث بؤره الساخنة، وأكثرها تضرراً في أمريكا الجنوبية؛ حيث تجاوز عدد الوفيات 25 ألف حالة، فيما تم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة بيوم واحد،ما يرفع إجمالي المصابين بالفيروس الى أكثر من 400 ألف شخص.

كما شهدت العديد من الدول الآسيوية حالات إصابة جديدة، أثارت المخاوف من حدوث «موجة جديدة» من الوباء.

حول العالم

عالمياً أودى فيروس «كورونا» بما لا يقل عن 355736 شخصاً منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، ورصد ما يزيد على 5,705,890 إصابة رسمياً في 196 بلداً ومنطقة ، فيما شفي ما لا يقل عن 2,280,300 مريض.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً؛ من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 100,442 وفاة من أصل 1,699,933 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 391508 أشخاص وأعلنت كازينوهات كبرى في لاس فيجاس أنها ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل بعد إغلاقها لأكثر من شهرين؛ بسبب جائحة «كوفيد 19»، وهي أنباء سارة لنيفادا التي تعتمد بشكل كبير على هذه الصناعة؛ من أجل رفاهها الاقتصادي.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا (37460 وفاة من أصل 267,240 إصابة)، وإيطاليا (33072 وفاة من أصل 231,139 إصابة)، وفرنسا (28596 وفاة من أصل 182,913 إصابة)، وإسبانيا (27118 وفاة من أصل 236,769 إصابة).

وأحصت أمريكا اللاتينية والكاريبي 45,358 وفاة من أصل 842,826 إصابة، وآسيا 14060 وفاة من أصل 488,379 إصابة، وأوقيانيا 132 وفاة من أصل 8517 إصابة.

كوريا الجنوبية

أعلنت عن تسجيل 79 حالة جديدة، في أعلى زيادة منذ نحو 8 أسابيع. ودفعت هذه الأحداث، السلطات ، إلى إعادة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، في البلد الذي نال استحساناً؛ لاحتوائه التفشي الأول، تحسباً من موجة وبائية ثانية في البلاد. .

وقال وزير الصحة بارك نيونغ «قررنا تشديد إجراءات الحجر في منطقة العاصمة لمدة أسبوعين اعتباراً من 29 مايو/‏أيار وحتى 14 يونيو/‏حزيران». وتابع: إن «الأسبوعين القادمين حاسمان لتجنّب انتشار العدوى في المنطقة المدنية»، مشيراً إلى ضرورة «العودة إلى التباعد الاجتماعي الصارم في حال فشلنا في ذلك» وإذا سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة يومياً خلال سبعة أيام متتالية على الأقل.

فرنسا

قدمت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، المرحلة الجديدة من تخفيف إجراءات العزل الذي بدأ في 11 مايو/‏أيار، التي قد تشمل إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم والحدائق العامة مع تحسن الوضع الصحي. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي وحكومته الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من يونيو/‏حزيران، الموعد المحدد لبدء المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي في بلد أودى فيه فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 28 ألفاً و500 شخص.

وقال مصدر حكومي: إن السلطة التنفيذية تنوي أن تعيد فتح الفنادق والمقاهي والمطاعم في المناطق الخضراء؛ أي تلك التي تشهد انتشاراً ضعيفاً للفيروس وضغطاً ضئيلاً على المستشفيات. في المقابل في المنطقة الحمراء، أي في باريس ضمناً، لا يمكن أن تفتح هذه الأماكن أبوابها قبل الأول من يوليو/‏تموز.

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والأماكن الأخرى المطروحة هي الحدائق والمحميات في كل مكان مع فرض ارتداء أقنعة واقية في المنطقة الحمراء. وتشكل هذه المسألة محور مواجهة بين الحكومة ورئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو التي تدعو بشدة إلى إعادة فتحها.

نظام جديد للتعقب

وأعلنت الحكومة البريطانية أن نظاماً جديداً لتعقب المصابين المحتملين بفيروس كورونا المستجد دخل الخدمة في إنجلترا ابتداء من أمس الخميس. وأوضح رئيس الوزراء بوريس جونسون: إن أي شخص تثبت التحاليل إصابته بالعدوى سيطلب منه تحديد الأشخاص الذين اتصل بهم خلال الأيام السبعة الماضية؛ ليتم تعقبهم ومطالبتهم بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين. وذكر جونسون أن النظام يعتمد على التصريح الطوعي للمصابين بالأماكن التي زاروها والأشخاص الذين التقوا بهم محذراً من أن القوانين والغرامات ستكون صارمة ضد كل من يرفض التعاون مع السلطات المعنية.

تراجع في بلجيكا

أعلنت بلجيكا عن تراجع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19 ) بها بعدما سجلت خلية إدارة الأزمة التابعة لوزارة الصحة خلال 24 ساعة ماضية 31 حالة وفاة ليرتفع بذلك عدد الوفيات الكلي إلى 9388 حالة .

تركيا تستأنف خدمة القطارات

بدأت تركيا تشغيل خدمة القطارات بين المدن الخميس بعد وقفها لشهرين بينما تخفف تدريجياً القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي كورونا؛ وذلك في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ومعاودة فتح الاقتصاد الذي يواجه شبح الركود. وكانت تركيا أصدرت أمراً للمواطنين بالبقاء في المنازل في عطلات نهاية الأسبوع، وأوقفت معظم السفر بين المدن الكبرى وأغلقت المطاعم والمدارس وأغلقت حدودها في إطار جهود مكافحة الفيروس.

وبدأت الحكومة بدأت التراجع عن بعض هذه الإجراءات مع تباطؤ انتشار الفيروس، مستهدفة عودة الحياة لطبيعتها بحلول أغسطس/‏آب.

الهند

سجلت رقماً قياسياً جديداً في الإصابات؛ حيث شهدت البلاد 6566 إصابة، و194 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

روسيا

سجلت 3771 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي 379 ألف حالة، مما يضعها بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الحالات. كما سجلت 174 حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 4142 حالة؛ لكن السلطات الروسية قالت: إن عدد الإصابات الجديدة مستقر، ما يدل على أن منحنى الإصابات توقف عن التصاعد وهو في طريقه إلى الهبوط.

(وكالات)