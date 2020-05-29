شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصيني يقر قانون الأمن القومي بشأن هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبنى البرلمان الصيني، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة قانون الأمن القومي في هونج كونج بهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي في المدينة، في وقت اتهمت فيه أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا، الصين بخرق «التزاماتها الدولية» بشأن المستعمرة البريطانية السابقة، وعرقلت بكين طلباً لواشنطن بعقد اجتماع لمجلس الأمن حول القضية.

وصوت نواب الجمعية الوطنية الصينية، لصالح القانون الذي أثار اضطرابات مجدداً في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في جنوب الصين. وصوت نائب واحد فقط ضد النص، وامتنع ستة آخرون عن التصويت.

وينص المشروع على أن يسمح هذا القانون «بمنع ووقف وقمع أي تحرك يهدد بشكل خطر الأمن القومي مثل النزعة الانفصالية، والتآمر وإعداد أو الوقوف وراء نشاطات إرهابية، وكذلك نشاطات قوى أجنبية تشكل تدخلاً في شؤون المدينة». ويسمح النص لهيئات تابعة للحكومة المركزية بإقامة فروع متخصصة بالأمن القومي في هونج كونج.

وجعلت الصين من القانون أولوية بعد التظاهرات الضخمة التي جرت عام 2019، احتجاجاً على نفوذ بكين، فشجعت النزعة الاستقلالية، إلا أنها ترافقت مع أعمال عنف.

ويؤكد المعارضون الديمقراطيون لنفوذ بكين في المدينة، أن الإجراء يفتح الطريق لتقلص غير مسبوق في الحريات في المدينة.

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وقالت كلاوديا مو، النائبة في المجلس التشريعي لهونج كونج: «إنها نهاية هونج كونج». وأضافت: «اعتباراً من الآن ستصبح هونج كونج مدينة صينية كغيرها». ورأى أحد وجوه المعارضة جوشوا وونج، أن القانون المستقبلي «يقضي على الحركات الديمقراطية».

من جهتها، رحبت رئيسة السلطة التنفيذية المحلية كاري لام بتصويت البرلمان الصيني، ووعدت ب«تعزيز تطبيق القانون والتعليم دفاعاً عن الأمن القومي».

وبعد تراجع الحركة الاحتجاجية في الأشهر الأخيرة، نزل آلاف المتظاهرين مجدداً إلى الشوارع الأحد الماضي، للاحتجاج على مشروع القانون الذي أعلن عنه قبل ثلاثة أيام فقط. ويرى المعارضون أن النص يشكل نهاية مبدأ «بلد واحد ونظامان» الذي يحكم العلاقات بين بكين وهونج كونج منذ إعادة المنطقة إلى الصين في 1997. وأكدت الولايات المتحدة، أمس الأول الأربعاء، أنها لم تعد تعتبر هونج كونج منطقة حكم ذاتي تتمتع باستقلالية عن بكين.

واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا الصين، أمس الأربعاء، بخرق التزاماتها الدولية بشأن هونج كونج. وأعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن «قلقهم العميق» في بيان مشترك جاء فيه أن «قرار الصين فرض قانون جديد حول الأمن في هونج كونج، يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان المشترك الموقع بين الصين والمملكة المتحدة، الملزم قانوناً والمسجل لدى الأمم المتحدة».

ودعت الدول الأربع بكين إلى «العمل مع أهالي هونج كونج لإيجاد حل مقبول لكلا الطرفين». وطلبت الولايات المتحدة، أمس الأول، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة، لكن الصين رفضت انعقاده كما أفاد دبلوماسيون.

وقالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان إن «الولايات المتحدة، قلقة جداً من أعمال البرلمان الصيني التي تقوض بشكل كبير الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحريات المنبثقة عن الإعلان الصيني-البريطاني لعام 1984 المسجل كمعاهدة لدى الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة طلبت نتيجة لذلك اجتماعاً افتراضياً لمجلس الأمن. وأوضحت البعثة الأمريكية، أن الصين «رفضت انعقاد هذا الاجتماع الافتراضي»، منتقدة نقص «الشفافية والمسؤولية الدولية عن أعمالها». (وكالات)