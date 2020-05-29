شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو في القفص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * تقرير توثيقي لمحطة ال«بي بي سي» - موقع المحطة

كيف يمكن لرئيس وزراء أن يمارس مهامه، وأن يواجه محاكمة في وقت واحد؟ هذا أمر لم يسبق، أبداً، أن حدث في «إسرائيل» ما يعني أنه ليست هناك سابقة.

في 24 مايو/ أيار، بدأت محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم تتعلق بالفساد، وهذه أول مرة في تاريخ «إسرائيل» التي يحاكم فيها رئيس وزراء أثناء توليه منصبه.

ويواجه نتنياهو تهم الرشوة، والاحتيال، وإساءة الأمانة، وهو ينفيها جميعاً، بشدة. ورفض نتنياهو (70 سنة)، دعوات خصومه السياسيين إلى الاستقالة بسبب إحالته إلى المحاكمة.

وجاءت محاكمته بعد أسبوع واحد فقط، من أدائه اليمين كرئيس ل«حكومة وحدة وطنية». وقد وافق خصمه السياسي، ومنافسه على رئاسة الوزارة، بيني جانتس، على اتفاق للتناوب على رئاسة الحكومة بعد ثلاثة انتخابات عامة غير حاسمة، خلال فترة أقل من سنة.

وحضر نتنياهو الجلسة الأولى في محاكمته التي جرت أمام محكمة في القدس.

والآن، يواجه نتنياهو المحاكمة في ثلاث قضايا تعرف بأسماء القضية 1000، والقضية 2000 والقضية 4000.

* القضية 1000 تتعلق بتهمتي الاحتيال، وخيانة الأمانة، على أساس تلقيه هدايا - كانت أساساً سيجارات وزجاجات شمبانيا - من رجال أعمال نافذين مقابل محاباة.

* القضية 2000 تتعلق هي أيضاً بتهمتي الاحتيال، وخيانة الأمانة، على أساس تقديمه مساعدة لزيادة توزيع أعداد صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مقابل تغطية إيجابية من قبل الصحيفة.

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* القضية 4000 تتعلق بقبول رشى، والاحتيال، وخيانة الثقة. فخلال الإطار الزمني للاتهامات، كان نتنياهو يتولى أيضاً منصب وزير الاتصالات. وهو متهم بالعمل بصورة غير مشروعة لتسهيل أعمال شركة اتصالات مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وقد نفى نتنياهو بشدة جميع هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «حملة معادية» أطلقها ضده خصوم سياسيون. وهو أكد ثقته بأن القضاء سوف يبرئه.

ويطرح الآن سؤال كبير: كيف يمكن لرئيس وزراء أن يمارس مهامه، وأن يواجه محاكمة في وقت واحد؟

هذا أمر لم يسبق أبداً أن حدث في «إسرائيل»، ما يعني أنه ليس هناك سابقة.

وكان رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولميرت، استقال من منصبه الثاني كرئيس لحزب «كاديما» (إلى الأمام - الذي أسسه أرييل شارون)، عندما خضع لتحقيق بتهم تتعلق بالفساد عام 2008، ولكنه بقي رئيساً للحكومة بالوكالة حتى الانتخابات العامة في العام التالي، وهي الانتخابات التي أوصلت بنيامين نتنياهو إلى الحكم.

وحسب القانون «الإسرائيلي»، فإن رئيس الوزراء ليس ملزماً بالاستقالة في حال اتهامه بارتكاب جرم.

وبموجب اتفاق تقاسم السلطة مع بيني جانتس، تم استحداث منصب «رئيس وزراء مناوب»، ما يعني أن الرجلين يتناوبان على تولي المنصب مرة كل 18 شهراً. وهذا يعني أيضاً أن نتنياهو سوف يبقى في منصب حكومي بعد انتهاء ولايته الحالية، بصفته نائب رئيس الوزراء.

وبذلك سيبقى نتنياهو في منصبه، ويسعى في الوقت ذاته إلى تبرئة نفسه. وهذا ما وصفه السياسي المعارض يائير لبيد (مؤسس ورئيس حزب «هناك مستقبل») بأنه «إحراج فظيع لدولة «إسرائيل»».

ولكن من المستبعد ان يؤثر وضع نتنياهو في سياسات حكومته، حيث من المتوقع أن يمضي قدماً في الأشهر المقبلة لتنفيذ خططه لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة إلى «إسرائيل».