«لامبورغيني سيان» من مكعبات الليغو

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أعلنت «أوتوموبيلي لامبورغيني» الإيطالية، عن الدخول في شراكة مع «مجموعة ليغو» لإنتاج نموذج لامبورغيني سيان FKP 37 الذي يُعدّ نسخة مطابقة بقياس 1:8 ومكوّنة من 3,696 قطعة تجسّد القوّة التي لا يمكن الإغفال عنها والمظهر المثير لسيارة «لامبورغيني» الرياضية الفائقة الهجينة.

تم الكشف عن «لامبورغيني سيان» بالأساس في «معرض فرانكفورت للسيارات 2019»، وجرت إعادة ابتكار خصائصها المستقبلية في نموذج LEGO Technic، بما في ذلك نسخة مطابقة لمحرّك V12؛ وجناح خلفي متحرّك؛ ونظام تعليق أمامي وخلفي وتوجيه مع عجلة، ويكمّل هذا شعار «أوتوموبيلي لامبورغيني». ويضم النموذج أبواباً بنمط المقص تفتح لتكشف عن قمرة القيادة التي أعيد ابتكارها بشكل معقّد، مع علبة تروس تتابعية من ثماني سرعات تعمل بالكامل ويتم التحكّم بها عبر مقبض تبديل سرعات قابل للتحريك في عجلة القيادة. يبلغ ارتفاع النموذج أكثر من 5 بوصات (13 سنتمتراً)، بينما يبلغ طولها 23 بوصة (60 سنتمتراً) وعرضها 9 بوصات (25 سنتمتراً).