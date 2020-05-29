«كورونا» يختبر بنجاح كفاءة وقدرة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد إبراهيم ورانيا الغزاوي

تبدأ دولة الإمارات، بعد غد الأحد، مرحلة جديدة من التعايش مع جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»؛ حيث يبدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30 في المئة، وذلك في إطار الخطط التدريجية للعودة الكاملة للعمل.

وقال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية:

«إن الدولة، نجحت بامتياز في اختبار كفاءة وقدرة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وفي كل اتصال عمل خارجي أجريه يصلني التقدير لمنهجية الإمارات واستعدادها المبكر.. احترام في محله للعمل المخلص الدؤوب بما فيه إجراء مليوني فحص (ويتصاعد)، نعم، ستقاس قدرات الدول بكيفية تعاملها مع هذه الأزمة العالمية».

وأضاف: «في حسابات الربح والخسارة الجيوسياسية والمرتبطة بإدارة أزمة «كورونا» تتعزز ريادة الإمارات ونموذجها، تعاملنا مع الأزمة بجدية ومنهجية، أصبحت سمة للإمارات، فالقيادة المتابعة والموجهة والمنهج العلمي والتوازن الدقيق بين الإجراءات الصارمة والانفتاح الاقتصادي، أثبت حكمته».

من ناحية أخرى، بدأت الخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أمس الخميس باستقبال المراجعين في المراكز الثلاثة للمسح من المركبة التي افتتحت حديثاً في مدينة أبوظبي بمنطقتي الشامخة والكورنيش ووسط المدينة بطاقة استيعابية 3600 مراجع يومياً للمراكز الثلاثة (بواقع 1200 مراجع) لكل مركز، وذلك تماشياً مع مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوسيع شبكة مراكز المسح من المركبة لفيروس كوفيد-19 المستجد، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة المراكز بالدولة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 38 ألف فحص «كورنا» جديد، ساهمت في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 32,532 حالة.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 314 حالة، ليكون مجموع حالات الشفاء 16,685 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 3 حالات وفاة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258 حالة.

من جهة أخرى، وجهت ‏وزارة التربية والتعليم المدارس بتخصيص 3 دقائق فقط من كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين لتوعية وتثقيف الطلبة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، نافية ما تم تداوله في هذا الصدد على بعض المواقع.