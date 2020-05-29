نجاح المرحلة الأولى لأكبر عيادة متنقلة لفحص «كورونا»

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بمبادرة من أطباء الإمارات، شغلت المرحلة الأولى لأكبر وأول عيادة متنقلة لفحص فيروس الكورونا في العالم بنجاح، ودشنت في مارس الماضي، في إمارة عجمان، في بادرة غير مسبوقة تضاف إلى إنجازات أبناء الإمارات من المتطوعين في برنامج الإمارات للتطوع الصحي.

وتعدّ حافلة «كوفيد-19» المتحركة العملاقة الأولى في العالم، من حيث المساحة والقدرة الاستيعابية والسعة التشغيلية، وبين الأكثر تقدماً في هذا المجال، من حيث تجهيزاتها وتقنياتها المتطورة.

وتتضمن الحافلة العملاقة عيادتين، زُودتا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان سلامة الكوادر الطبية المساندة التي تقوم بالفحص، والمتعاملين، عبر فحص الحرارة للمقبلين على الكشف، والتباعد الجسدي، ولبس الكمامات والقفازات. كما وفرت كل المستلزمات الخاصة لكوادر الطبية المتطوعة، مثل النظارات والملابس الواقية بمختلف الأحجام.

وعملت الحافلة خلال الشهرين الماضيين، من الخطة التشغيلية التجريبية الأولى، تزامناً مع عمل 6 عيادات متنقلة لفحص وعلاج «كورونا»، وأسهمت في إجراءات الكشف المبكر لما يزيد على 50 ألفاً، منذ تدشينها في بادرة مشتركة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بمنطقة عجمان الطبية، وإمارات العطاء، ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني في الدولة. وقال الدكتور عادل الشامري، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، المدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الميداني المتنقل إن التدشين الرسمي للحافلة العملاقة، يأتي بعد نجاح المرحلة التجريبية في الشهرين الماضيين لستّ حافلات متنقلة.

وأكدت الدكتورة نورة آل علي، نائب رئيسة جمعية إمارات العطاء أن مبادرة الحافلة العملاقة لفحص فيروس كورونا يأتي في إطار جهود الدولة للحد من انتشار مرض فيروس كورونا، واستكمالاً لمبادرات زايد العطاء والتي قدمت للبشرية نموذجاً مميزاً للعمل الطبي التخصصي في العشرين سنة الماضية.

وأوضح الدكتور عبد الله البلوشي من القيادات الإماراتية التطوعية الشابة إن العيادة الذكية العملاقة المتنقلة تتكون من حافلة طبية كبيرة تحتوي على وحدة للتصنيف والمسح، ووحدة للاستقبال، وعيادة عامة، ووحدة مختبر، وصيدلية، وعيادة ذكية.