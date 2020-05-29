شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمريكي: الوباء عائد ثانية لكن يمكن تفاديه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في وقت يترقب فيه العالم أجمع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، أكد خبير المناعة والأمراض المعدية الأمريكي، الدكتور أنتوني فاوتشي، بالفعل ما نتخوف وقوعه، لكنه أشار إلى أن الفيروس المعدي يمكن تفاديه حتى مع فتح الاقتصاد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل تعقيم اليدين ووضع قناع الوجه والتباعد الاجتماعي، وأعرب عن الأمل في إنتاج لقاح آمن وفعال قبل نهاية العام الحالي.

وفي تحذير للأمريكيين، قال فاوتشي، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن إن»، إنه من الضروري الاستعداد للجولة الثانية من تفشي الوباء فيروس كورونا، إلا أنه طمأن في الوقت نفسه من أن بالإمكان التغلب عليها. وقال ما لا شك فيه أن إصابات أخرى ستبدأ في الظهور خلال الفترة القادمة، لكن مع ذلك لم يفت الأوان بعد على أمريكا، فهي قادرة على منع موجة ثانية من المرض.

وأضاف مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والعضو في فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة كورونا، : «إنها في أيدينا، يمكننا منع حدوث موجة ثانية إذا استجبنا للعدوى المؤكدة التي سنراها في الخريف والشتاء القادمين.

وعتم الخبير الصورة قائلاً: «ليس هناك شك في أن هذا الفيروس لن يختفي من الكوكب بحلول الخريف والشتاء»، مضيفاً أن كورونا مازال نشطاً جداً في الولايات المتحدة على الرغم من تراجع الإصابات في بعض المناطق».

كما أشار إلى عدم اعتقاده أن العالم سيملك فرصة لتجنب مزيد من الإصابات، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً السيطرة على الفيروس والقضاء عليه تماماً، كما أن احتمال العدوى سيبقى مطروحاً، خصوصاً مع عودة السفر.

وكشف فاوتشي أن مسؤولين لاحظوا أن كورونا كان قد تفشى في الشتاء، وخلّف وراءه إصابات كثيرة، مشدداً على ضرورة أن يستعد العالم للموجة الثانية.

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وفي السياق أيضاً، أوضح أن على أمريكا أن تستعد لموجة ثانية من الآن وحتى «يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، مضيفا: «لدينا أربعة أشهر للتأكد من أننا نملك نظاماً قوياً وقدرة أقوى، من خلال عمليات الكشف والعزل، وذلك استعداداً لإصابات أخرى ستعاود الظهور». وأضاف « نأمل أن نتمكن من الحصول على بعض المساعدة من الطقس ولكن لا يمكننا الاعتماد عليه».

أما عن صعوبة المرض، فقد أفاد بأن أحد أصعب جوانب مكافحة هذا الفيروس هو أن بعض الحالات تصيب المرء دون أعراض، ما أدى إلى تعقيد السيطرة على تفشي الفيروس.

وشرح فاوتشي أنه من المرجح أن يبقى الفيروس التاجي الجديد في العالم لموسم أو موسمين آخرين، وذلك يعتمد على الوقت الذي يكون فيه اللقاح جاهزاً، حيث يتوقع أن يكون الموسم الثاني أخف بكثير من الأول، خاصة لو توصل العالم للقاح، وقال: «إذا كان لدينا لقاح بحلول الشتاء المقبل، فسيكون ذلك بمثابة تغيير في اللعبة، أما إذا لم يكن لدينا لقاح، فسيكون لدينا موسم آخر منه بالتأكيد».

وأعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن آلاف الأطباء والممرضات الأمريكيين أصيبوا بالفيروس أثناء تقديم الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس. وأضافت المراكز في بيان أن من بين 62344 مهنياً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس توفي 291 على الأقل.

من جانبها قررت عمدة العاصمة واشنطن موريل باوسر إعادة فتح الاقتصاد في المدينة اليوم الجمعة مشيرة إلى استعداد المستشفيات للتعامل مع الوضع الناتج عن الفيروس الذي تراجع انتشاره. ويسمح القرار للمطاعم باستئناف عملها لكن دون أن يتناول الزبائن وجباتهم في الداخل كما يمكن لمحلات التجميل والحلاقة استقبال الزبائن عن طريق المواعيد في حين ستبقى المدارس ومراكز الترفيه والملاعب مغلقة.

بدورها قالت شركة (والت ديزني) إنها ستعيد فتح منتزهي (كينجدوم ماجيك) و(كينجدوم أنيمال) في 11 يوليو المقبل بينما سيعاد فتح المدينة الترفيهية (إبكوت) واستوديوهات هوليوود في ال 15 من الشهر ذاته.

كما اقترحت شركة (سي وورلد) إعادة فتح متنزهاتها في مدينة (أورلاندو) أمام الموظفين في 10 يونيو وللعامة في 11 يونيو.