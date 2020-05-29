شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز وجبة افتراضية لإنقاص الوزن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
ابتكر علماء من جامعة ميجي اليابانية، جهازاً يستخدم كوجبة افتراضية عبر خداع مستخدميه للاعتقاد بأنهم يأكلون من خلال أجهزة استشعار تذوق تحتوي على 5 نكهات داخل أنابيب مزودة بمواد هلامية أو جل، وهي مادة جيلاتينية صلبة تتراوح خصائصها من الطراوة إلى القساوة والمتانة، ويوضع الجهاز على اللسان الذي يميزها ويتذوقها دون وجود وجبة غذائية، ما سيساهم في استخدامها كأداة لإدارة إنقاص الوزن.
ويحتوي الجهاز الذي أطلق عليه «نوريماكي» على مواد تضم أيونات حرة تشكل وسطاً ناقلاً للكهرباء، بحيث تتوافق هذه «الإلكتروليتات» مع الأذواق الخمسة التي يمكن أن يميزها اللسان كالمالح والمر والحلو والحامض والأومامي«إحدى المذاقات الخمسة».
ويضع المستخدم الجهاز على نهاية اللسان ليتم تحرير شحنات كهربائية بأقطاب الأسلاك المغلقة بورق نحاسي في نهاية كل من الأنابيب الخمسة، وهي غير ضارة ويمكن زيادتها أو خفضها لمحاكاة الطعم.
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