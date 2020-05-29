بدء التصفيات النهائية لمسابقة المخزون اللغوي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت لجنة تحكيم «المخزون اللغوي» التصفيات التمهيدية للمسابقة التي تنظمها جمعية حماية اللغة العربية من منطلق أهدافها في مجال دعم الثقافة واللغة العربية.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الكفاءة اللغوية وتنمية المهارات اللغوية لدى طلاب التعليم العام من خلال دعوة الطلاب والطالبات للتنافس في حفظ سبع قصائد منتقاة من عيون الشعر العربي للدخول في التصفيات النهائية.

علماً أن النتيجة النهائية سوف تكون موزعة بين ثلاثة مجالات هي: رأي لجنة التحكيم، ورأي لجنة الخبراء الشرفيين، وتصويت الجمهور.

وقال بلال البدور رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن التصفيات التمهيدية كان مقرراً لها أن تكون في جولات حية في مختلف إمارات الدولة.

لكن نظراً للظروف الاحترازية فقد تم إجراء التصفيات التمهيدية عن بُعد، وسيتم إجراء المسابقة الختامية أيضاً عن بُعد، مع إتاحة الفرصة للجمهور للتصويت، وخاصة أعضاء الجمعية من معلمي اللغة العربية، وطلاب المدارس، لأن أحد الأهداف الرئيسية للمسابقة هو دعم جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير تعليم العربية تحقيقاً للتكامل بين المؤسسات الحكومية والأهلية في تحقيق رؤية 2021 بأن تكون الإمارات مركز الامتياز في اللغة العربية.