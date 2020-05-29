شكرا لقرائتكم خبر عن عضو فى مجلس السيادة السودانى: الحكومة ملتزمة بنزع السلاح وبسط هيبة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد حسن التعايشي، التزام الحكومة بتنفيذ عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وقال التعايشي - خلال لقائه اليوم بقيادات محلية وأهلية وقوى إعلان الحرية والتغيير في إحدى محليات شرق دارفور - إن الدولة شرعت في سن قانون للإدارة الأهلية يفصل بينها وبين السلطة السياسية ويمكنها من القيام بمهامها وتنفيذ واجباتها المتمثلة في نشر وترسيخ السلام المجتمعي بالبلاد.

وأشار إلى مساعي الحكومة الجادة لتأمين معاش الناس وتحقيق التنمية المتوازنة وتلبية وتنفيذ حقوق الشعب، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة بين المكونات السودانية المختلفة للعبور بالفترة الانتقالية.

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