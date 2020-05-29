موريتانيا: 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 346 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير عام الصحة فى موريتانيا الدكتور سيدى، ولد الزحاف تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقال المسئول الموريتانى - فى تصريح بثته الإذاعة الموريتانية - إنه بعد إجراء 287 فحصا تأكدت إصابة 54 شخصا، ووفاة 3 مصابين. وأشار إلى أن إجمالى الإصابات المؤكدة فى موريتانيا وصلت إلى 346 مصابا تعافى منهم 15 وتوفى 19 شخصا.

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