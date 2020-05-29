ألمانيا تدعم الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين بـ6 ملايين يورو

محمد ماجد/ الخليج 365

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الخميس، أن ألمانيا قدمت مساهمة قدرها 6 ملايين يورو، لدعم الاحتياجات الغذائية للفلسطينيين.

وقال البرنامج في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "بفضل هذا التبرع السخي، سيتمكن البرنامج من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية، من خلال قسائم إلكترونية، إلى 274 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، لمدة شهرين".

وأضاف البيان: "سيحصل 35 ألف شخص آخرين في قطاع غزة على حصص غذائية تكفيهم لمدة ثلاثة أشهر".

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وأشار إلى أن الحصص الغذائية تتكون من دقيق القمح المدعم، والبقول، والزيوت النباتية، والملح المعزز باليود.

ونقل البيان عن المدير القطري للبرنامج، ستيفين كيرني، قوله إن أزمة كورونا "دفعت بالآلاف إلى المزيد من الفقر والجوع مع تزايد الاحتياجات الإنسانية".

وأعرب كيرني عن ثقته "في دعم الجهات المانحة لبرنامج الأغذية العالمي، للاستجابة للاحتياجات المتزايدة التي يتطلبها الوضع الراهن".

ويقدم البرنامج مساعدات غذائية منتظمة لأكثر من 345 ألف شخص من الفئات الأشد فقرا ومعاناة من انعدام الأمن الغذائي في غزة والضفة الغربية.

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