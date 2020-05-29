شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة للمتسوقين: عند مشاهدة تهاون في احترازات كورونا اتخذ هذا الإجراء فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين ، المواطنين والمقيمين من المتسوقين بالإبلاغ عن أي تراخٍ أو إهمال في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتعليمات الصحية.

وقال “الحسين” في تغريدة على حسابه علة موقع “تويتر”: “عند مشاهدتكم أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الإحترازية والتعليمات الصحية، أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين في أي محل أو سوق .. قدم بلاغ بذلك لهاتف 940”.