شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة للمتسوقين: عند مشاهدة تهاون في احترازات كورونا اتخذ هذا الإجراء فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجّه المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين ، المواطنين والمقيمين من المتسوقين بالإبلاغ عن أي تراخٍ أو إهمال في تنفيذ الإجراءات الإحترازية والتعليمات الصحية.
وقال “الحسين” في تغريدة على حسابه علة موقع “تويتر”: “عند مشاهدتكم أي تزاحم وعدم تقيد بالإجراءات الإحترازية والتعليمات الصحية، أو عدم ترك مسافة آمنة بين المتسوقين في أي محل أو سوق .. قدم بلاغ بذلك لهاتف 940”.
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