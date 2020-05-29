القاهرة - سبوتنيك. وقال السفير كورمبتون، في تغريدة على حسابه في "تويتر":
© AFP 2020 / -
وأضاف: "إذا أراد الحوثيون أن يظهروا أنهم جادون بشأن السلام، فعليهم التوقف عن مثل هذه الهجمات والموافقة على مقترحات غريفيث".
وكان التحالف العربي أعلن، على لسان المتحدث الرسمي باسمه العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرات مُسيرة، اتهم جماعة الحوثيين، بإطلاقها باتجاه الأعيان المدنية في مدينة نجران.
وقال المالكي إن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 4455 اختراقاً لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلنها التحالف في 9 أبريل الماضي".
وذكر أن "تلك الاختراقات باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية"، مؤكداً "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد الحوثيين لتحييد وتدمير قدراتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا لدى الرياض يدعو "الحوثيين" لوقف هجماتهم على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.