الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة للكويت بقيمة 1.4 مليار دولار

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في إخطار للكونغرس، اليوم الخميس، إن الخارجية الأمريكية صدقت على بيع 84 صاروخا اعتراضيا (باك-3) ونظم (إم.إس.إي) ومعدات ذات صلة بقيمة 800 مليون دولار، بحسب "رويترز".
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وبالإضافة إلى الصواريخ الاعتراضية الجديدة، صدقت وزارة الخارجية على تحديث نظام باتريوت الموجود حاليا في الكويت.
وشركتا لوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز هما الموردان الرئيسيان للرادارات والقاذفات والصواريخ الاعتراضية التي يتكون منها نظام باتريوت.
وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في 7 مايو/ آيار الجاري،عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية تقوم بسحب أنظمة "باتريوت" الدفاعية من المملكة العربية السعودية وتدرس تقليص قدراتها العسكرية في البلاد.
وأشارت واشنطن على لسان وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن سحب بطاريات باتريوت ليس وسيلة "للضغط على المملكة العربية السعودية بشأن قضايا النفط".
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