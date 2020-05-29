شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تمدد الحجر الصحى وحظر التجوال حتى 13 يونيو المقبل بسبب الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى، اليوم الخميس، تمديد الحجر الصحى الجزئى المفروض جراء أزمة فيروس كورونا حتى 13 يونيو المقبل.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إنه "قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول، بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا، وبعد موافقة الرئيس عبد المجيد تبون تمديد العمل بنظام الحجر الصحى الجزئى حتى يوم 13 يونيو المقبل".

وأضاف البيان أنه تقرر أيضا الرفع الكلى للحجر الصحى على ولايات سعيدة (شمال غرب)، وتندوف(جنوب غرب)، وإليزى (جنوب شرق) وتمنراست (جنوب) نظرا للنتائج الإيجابية التى سجلت فى استقرار عدد الحالات الجديدة التى تم إحصاؤها ومعدل التكاثر الأساسى بالنسبة لعدوى انتشار الفيروس فى هذه الولايات الأربعة الذى يقل عن حالة واحدة يوميا.

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وتطبق السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من الساعة 5 مساء إلى 7 صباحا فى 16 ولاية هى الجزائر العاصمة وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزى وزو، وسطيف، وسيدى بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والـمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، فيما تشهد بقية الولايات الـ48 حظرا للتجوال من 7 مساء إلى 7 من صباح اليوم التالي.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى مواصلة الجهود المبذولة فى مجال الامتثال لتدابير النظافة، وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي، وجميع التدابير الوقائية التى تمليها السلطة الصحية، من أجل الـمساهمة فى كسر سلسلة تفشى وباء فيروس كورونا.

وقال البيان إنه "بفضل استمرار الـمواطنين فى التجند، لمكننا أن نعزز النتائج الـمشجعة التى بدأت تبرز على مستوى بعض الـمؤشرات الوبائية، وقد لوحظ بالفعل أن الولايات التى تقيد فيها الـمواطنون بالتدابير الاحترازية الضرورية لحمايتهم وحماية محيطهم، قد حققت نتائج هامة".