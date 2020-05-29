شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تنفى إعادة فتح مساجدها فى 4 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اليوم الخميس، ما ترد بشأن إعادة فتح المساجد بجميع أرجاء المملكة المغربية يوم الخميس 4 يونيو المقبل.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أنها "تكذب تكذيبا قاطعا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من مزاعم حول ما أسمته خبرا رسميا، مفاده إعادة فتح المساجد فى جميع ربوع المملكة يوم الخميس 4 يونيو 2020".

وأضاف البيان: "الوزارة تندد بمثل هذه الأخبار الكاذبة التى لا تجهل خطورتها، خاصة فى هذه الظروف، فإنها تؤكد أن كل ما يتعلق بالشأن الديني، بما فى ذلك بيوت الله، يعلن عنه عبر القنوات الرسمية المعتادة".