شكرا لقرائتكم خبر عن 600 جامع ومسجد فى السعودية تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الحدود الشمالية تجهيز أكثر من 600 جامع ومسجد في المنطقة من خلال عمل فرق الصيانة المستمرة وأعمال التعقيم، بالإضافة إلى الإجراءات التباعدية بين المصليين تزامناً مع افتتاح المساجد يوم الأحد القادم . وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن عدساتها رصدت جاهزية الجوامع والمساجد والجهود المبذلوه حفاظاً على سلامة وراحة المصلين . Advertisements وأوضح مدير عام فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، أنه تم التأكد من اكتمال جاهزية الجوامع والمساجد في المنطقة للمصلين، مبينًا أنه بلغ عددها في مدينة عرعر والهجر التابعة لها 258 جامعًا ومسجدًا وفي محافظة رفحاء والهجر والقرى التابعة لها 245 جامعاً ومسجداً، بينما بلغت عدد المساجد والجوامع في محافظة العويقيلة والهجر التابعة لها 70 جامعاً ومسجداً.

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