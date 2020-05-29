شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: عودة المقاهى والمطاعم للعمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سمحت السلطات المغربية، لأصحاب المقاهى والمطاعم، باستئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من غد الجمعة، بشرط الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمى المغربية - فى بيان اليوم الخميس - إنه ضمانا لسلامة العملاء والموظفين ومنع تفشى وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين على أصحاب المقاهى والمطاعم الالتزام التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومى وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للموظفين، وتنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة الموظفين، واحترام قواعد التباعد الشخصى بين العملاء والموظفين وفيما بينهم.

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كما اشترطت على أصحاب المقاهى والمطاعم، الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزباين خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها، والالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس الموظفين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء فى أماكن العمل أو خارجها، إضافة إلى تتبع الوضع الصحى للموظفين واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة فى حالة اشتباه إصابة أحد الموظفين بالفيروس.

وأشارت الوزارة، فى بيانها، إلى أن لجان المراقبة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير والعقوبات فى حق المخالفين.