قوات الجيش اليمنى تحبط هجوما حوثيا وتحرر مواقع انطلاق الهجوم فى الجوف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، هجوما لمليشيا الحوثي، شرق محافظة الجوف. ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) عن قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده الله المخلافى قوله إن قوات الجيش دحرت هجوما للمليشيا الحوثى فى منطقة الجدافر شرق مديرية الحزم. وأكد العميد المخلافى أن قوات الجيش شنت - عقب ذلك - هجوما معاكسا، تمكنت خلاله من استعادة مواقع تنطلق منها هجمات المليشيا الحوثية. Advertisements وأوضح أن قوات الجيش طاردت فلول المليشيا أثناء فرارها الجماعى من منطقة المواجهات، تاركة جثث قتلاها مرمية فى الصحراء. ولفت قائد اللواء 22 مشاة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة واستعادة عدد آخر.

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