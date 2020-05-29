شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى يستهدف تجمعا للميليشيات المسلحة بمدينة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى الليبى، أنه قصف تجمعا للميليشيات والمرتزقة فى معسكر الرحبة تاجوراء بمدينة طرابلس، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات والمرتزقة.

وأوضحت مصادر عسكرية ليبية أن القصف الذى شنه الجيش الليبي، استهدف مخزنا للذخيرة كانت تستخدمه الميليشيات والمرتزقة الموالين لها.. حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى أن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعا بشرية فى محور عين زارة، محذرا المدنيين من العودة إلى تلك المنطقة فى الوقت الراهن.